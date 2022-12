Ultime gare dell'anno per il tennistavolo, ecco i risultati finali della Polisportiva Vigliano

Venerdì 16 dicembre le 2 squadre della Polisportiva Vigliano hanno affrontato le formazioni locali del TT Vercelli. La D3 era formata da Federico Villa, Giacomo Cenedese e capitan Vittorio Toniolo. Purtroppo l'esperienza degli avversari è stato il fattore determinante.

I biellesi hanno dato tutto ma il punteggio è stato più pesante di quanto visto in campo. Sconfitta 6 a 0, con 2 partite finite in bella.La D1 Studio Loro ha affrontato (da seconda forza del girone) i terzi in classifica. Partita molto combattuta e dopo i primi 2 giri di partite è finita sotto 1 a 3. Punto di Adrian Panaite e 2 sconfitte per Emanuele Gritti e 1 per Alessio Boggiani.

A questo punto sono scesi in campo l'allenatore/giocatore Adrian Panaite e capitan Alessio Boggiani che, con 2 prestazioni convincenti, non ha lasciato neanche un set agli avversari e ha portato a casa 1 punto preziosissimo, agguantando un meritato 3 a 3 finale. Ora sosta per le festività natalizie, ci si ritroverà tra le mura amiche il prossimo 12 gennaio.