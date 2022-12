Basket femminile serie c, Bonprix Bfb vince ancora

Finisce il girone d'andata della Serie C femminile e la Bonprix BFB chiude da capolista imbattuta. Anche nell'ultima sfida di venerdì è arrivata la vittoria, seppur sofferta più del previsto. Ospite ai Salesiani un'Alessandria mai doma su cui le laniere hanno avuto la meglio solo nell'ultimo quarto.

Le biellesi scendevano in campo con capitan Gandini, Trucano, Tombolato, Senesi e Lentini. Apriva la partita Alessandria con una tripla, ma la Bfb riusciva subito a ribaltare il risultato e indirizzare il quarto portandosi sul +7, prima di chiudere la frazione in vantaggio 21 a 16, dando spazio alle giovani con in campo due ragazze del 2004, Di Carlo e Raga, e tre del 2005, Peretti, Habti e Bravarone.

Nel secondo periodo Biella partiva ancora forte e con un parziale di 9 a 2 sembrava indirizzare la partita nel verso giusto. Ma a seguito ad alcuni falli ed errori sui tiri, le ragazze di coach Bertetti si innervosivano. Brave le ospiti alessandrine a ricucire e andare al riposo lungo sul 34 pari. Tutto da rifare.

Combattutissimo il terzo quarto, con Alessandria che tentava di scappare ma la Bonprix BFB, nonostante parecchi errori gratuiti, riusciva a stare in scia e tornare in vantaggio terminando la frazione 50 a 46.Finalmente nell'ultimo periodo si rivedeva la vera BFB. Gandini, Tombolato, Trucano, Raga e una Senesi in serata di grazia, esprimevano un gioco aggressivo fissando il risultato finale sul 69 a 58.

Dopo questa cavalcata vincente arriva ora la lunga pausa natalizia. Il girone di ritorno inizierà a metà gennaio. Sicuramente coach Bertetti non permetterà alle biellesi di dormire sugli allori perché, se è vero che ci sono ottime prospettive di passare il turno, nella seconda fase, quella dove usciranno i nomi per le final four, verranno riportati i punti accumulati in questo girone.

Nel frattempo in casa BFB si può festeggiare un sereno Natale

BONPRIX BFB - P.F.ALESSANDRIA: 69 - 58 (21-16/34-34/50-46). Bfb: Habti, Senesi 7, Peretti, Lentini, Bravarone, Trucano 18, Tombolato 9, Raga 9, Strobino ne, Gandini 23, Di Carlo, Bonacci ne. All. Bertetti. Ass.all. Riccini e Merlo