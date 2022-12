Aeronautica sezione di Biella, rinnovo delle cariche sociali

Ieri, domenica 4 dicembre l'Associazione Marinai, gli Artiglieri, ed il Genio hanno celebrato la loro Patrona Santa Barbara e l'Associazione Arma Aeronautica la Madonna di Loreto.

Alle 9.30 sono stati onorati i Caduti dei Marinai, degli Artiglieri e del Genio depositando una corona d'alloro presso il Monumento a loro dedicato, per poi recarsi presso la chiesa di San Biagio dove Don Gabriele ha celebrato la Santa Messa, al termine sono stati resi gli onori agli Aviatori Caduti depositando una Corona d'alloro presso il Monumento dedicato alla Aeronautica.

Nel primo pomeriggio l'Arma Aeronautica sezione di Biella ha convocato una assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, sono risultati eletti:

Riconfermato eletto come Presidente di Sezione Franco Gianusso. Consiglieri: Agnesina Giuseppe, Caneparo Giuseppe, Clemente Sergio, Felletti Aureliano, Gozzi Pier Giuseppe, rappresentante degli Aggregati Garrapa Leonardo, Segretario Mauro Giannoncelli. Aureliano Felletti risulta eletto a Roma come revisore dei conti in Presidenza Nazionale