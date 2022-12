Cavagnetto vince a “La grande corsa”

Sabato 26 novembre si è disputata “La Grande corsa”, rally storico valido per il TRZ che aveva la sua sede a Riva di Chieri con le sette prove speciali che si sono sviluppate sulle colline tra il Torinese e l’Astigiano. Bilancio agrodolce per la scuderia Biella Motor Team che può festeggiare la bella vittoria, nella gara del trofeo riservato alle Autobianchi A112 Abarth, del navigatore Luigi Cavagnetto che correva al fianco di Filippo Fiora.

Nello stesso ambito settima piazza assoluta per Maurizio Ribaldone e Guido Zanone. Nel rally principale il navigatore Diego Pontarollo, a fianco di Andrea Gibello sulla Ford Sierra Cosworth, ha chiuso nelle retrovie, trentaduesimo assoluto, per un problema di pneumatici. Due posizioni davanti si sono piazzati Primino Clerico ed Enrico Fraglia, Peugeot 309 GTI, dodicesimi del 4° Raggruppamento. Invece, la BMW M3 affidata a Stefano D’Achille e Luca Ferraris e l’Autobianchi A112 Abarth di Alberto Corsi e Paola Ferrari non hanno visto l’arrivo finale.

Domenica prossima Moncalvo ospiterà il rally Colli del Monferrato e del Moscato, ultimo appuntamento del calendario piemontese. Non mancherà il navigatore Alessandro Rappoldi, al via in classe Rally5 con una Renault Clio (numero di gara 47) al fianco di Giacomo Alice. Presente anche Paolo Ferraris, che leggerà le note a Damiano Arena su una Fiat Seicento Sporting di classe A0, numero di gara 93.