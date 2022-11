Biella, partito il 40° Mercatino di Natale del Vandorno - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Con l’inaugurazione di sabato 26 novembre ha preso il via il 40° Mercatino di Natale del Vandorno al Salone della Cooperativa Sociale, che richiama ogni anno un pubblico affezionato anche da fuori Biellese, e che espone lavori di antico artigianato femminile, oggetti per Natale e per tutto l’anno, oggetti di piccolo antiquariato e vintage, e tanto altro.

Questi i prossimi appuntamenti del Mercatino dove l’entrata è libera. Nelle domeniche 4 e 11 dicembre, e giovedì 8 dicembre, dalle 10 alle 12,30, e dalle 14,30 alle 18.

Tutti i ricavi del Mercatino saranno devoluti alla Casa per Anziani del Vandorno, costruita e gestita dalla locale società cooperativa, presente sul territorio da 154 anni.