Quale è il costo di un francobollo per lettera?

Oggi, con l’espansione di internet, la divulgazione di dati e informazioni è estremamente veloce perché avviene quasi tutta per email e messaggistica istantanea. Ma per spedire lettere, buste e pacchetti fisici da un luogo all’altro, ci si deve per forza avvalersi della posta ordinaria.

Quindi, per effettuare una spedizione, è necessario acquistare un francobollo per affrancatura e attendere i tempi di consegna del vostro pacco o della vostra lettera. Ma qual è il costo francobollo per lettera ?

Francobollo per lettera: un documento indispensabile

Abituati a spedire anche decine di email al giorno per lavoro o semplicemente per comunicare informazioni a persone a noi vicine, abbiamo perso di vista la funzionalità del francobollo per lettera. Raramente, ormai, ci rechiamo dal tabaccaio per acquistare un francobollo per lettera. Le informazioni che dobbiamo spedire le riportiamo in una bella email e la inviamo al destinatario con un semplice click, senza nemmeno dover uscire di casa.



Sono questi i vantaggi del progresso che molti apprezzano e che altri invece detestano preferendo ancora inviare documenti e informazioni attraverso la posta ordinaria.

Eppure, nonostante i vantaggi di internet, il francobollo per lettera non morirà mai perché è ancora quel fondamentale documento usato per l’affrancatura dei servizi di corrispondenza postale, come la classica busta per le lettere di Poste Italiane nonché altri tipi di spedizione: pacchi, plichi, scatole, imballaggi di ogni tipo.

A cosa serve il francobollo per lettera e perché è obbligatorio acquistarlo?





Molto semplicemente il francobollo per lettera serve a dimostrare che il servizio di spedizione è stato pagato in anticipo. Quindi quando acquistiamo un francobollo per lettera è come se stessimo acquistando il servizio di spedizione. Senza francobollo per lettera, dunque, la vostra lettera o il vostro pacco regalo non verrebbero spediti. Per spiegare meglio questo concetto basta analizzare il termine francobollo che deriva dalla parola “franco”, cioè libero da spese o tasse, e “bollo”, che sta a indicare la sua autenticità e autorità, una sorta di lasciapassare.

Il francobollo per lettera si può dividere in due categorie: francobollo di posta ordinaria e francobollo di posta prioritaria, i quali si distinguono l’uno dall’altro per i tempi di consegna al destinatario. Ma quali sono le tariffe dei francobolli?

Francobollo per lettera: le tariffe sulle spedizioni

Dal 27 giugno 2022 sono state introdotte nuove tariffe postali sui francobolli per lettera .

Le tariffe della Posta Ordinaria, cioè Posta4, che permette di inviare in tutta Italia documenti e comunicazioni fino a 2 Kg, sono state incrementate in tutti gli scaglioni di peso. Quindi, per gli invii fino a 20 grammi, varierà da € 1,10 a € 1,20. Se si supera questo peso, si può arrivare a spendere fino a € 2,60.

Le tariffe della Postamail Internazionale sono state incrementate per il formato normalizzato e compatto soltanto per i primi due scaglioni di peso, per la Zona 1 di destinazione tariffaria, per il canale di accettazione fisica. Restano invariate le restanti tariffe. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 1,15 a € 1,25 e la tariffa per gli invii fino a 50 grammi varierà da € 2,90 a € 3,05.





Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) sono state incrementate in tutti gli scaglioni di peso.

In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 5,40 a € 5,60. Tali aumenti sono stati applicati anche alla Raccomandata Giudiziaria.





La tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale retail varia adesso da € 1,10 a € 0,95. Tale riduzione avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi (e sulle relative offerte): Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso ufficio postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione.

Esistono poi altri tipi di tariffe, ma quello che interessa a noi è sapere quanto spendere per un francobollo per lettera. Come detto, quindi, il francobollo che potete acquistare sia in ufficio postale o in tabaccheria, può variare da € 1,10/€ 1,20 fino a € 2,60. Il francobollo lo potete distinguere tramite sigla. Ad indicare la sigla è la lettera B, tale lettera corrisponde alla tariffa di ciò che dovete spedire in base al peso. Il costo del francobollo di tipo B, ha un valore di 1,10 €. Il costo del francobollo di tipo B_50g, invece, ha un valore di 2,60 €.