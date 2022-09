Fai un regalo di classe con i cesti Riserva d’Italia

Situata nel cuore delle Langhe, Riserva D'Italia ogni anno si occupa di selezionare le migliori eccellenze gastronomiche italiane, scegliendo tra i migliori produttori. Mossa dall'amore e da una profonda passione per il buon cibo italiano, Riserva d'Italia ha cura di selezionare soltanto prodotti di eccelsa qualità, tra cui delle creazioni di Chef stellati e prodotti DOP, DOCG e IGP, che raccontano la storia del luogo da cui provengono. Con gli alimenti accuratamente selezionati, crea delle raffinate confezioni regalo, contenenti prodotti tipici regionali, particolarmente indicate per il periodo natalizio. Ogni prodotto contenuto all'interno della confezione è di alta qualità e sempre fresco. L’azienda, per assicurare sempre assoluta freschezza dei prodotti, acquista soltanto in piccoli lotti. Ogni box regalo è realizzata artigianalmente a mano, confezionata una per una, utilizzando legno o cartone.

Riserva d'Italia ha estremamente a cuore il tema della tutela dell'ambiente, di conseguenza utilizza soltanto materiali riciclabili e riutilizzabili, limitando al minimo indispensabile l'utilizzo della plastica. Le confezioni regalo sono realizzate unicamente in legno o in cartone e possono essere comodamente riutilizzate. Ogni anno inoltre, Riserva d'Italia ha cura di compensare le proprie emissioni di CO2 nell'ambiente piantando nuovi alberi, grazie anche all'aiuto e alla collaborazione di aziende leader nel settore. Anche la scelta di utilizzare unicamente prodotti di origine italiana è ecologica: in tal modo i trasporti dei prodotti sono ridotti al minimo, con costi inferiori ed un minor impatto sull'ambiente rispetto ad un processo di importazione dall'estero.

I prodotti contenuti all'interno delle confezioni regalo

È possibile scegliere tra diverse confezioni regalo prodotte da Riserva d'Italia, assemblate e preparate con attenzione, con estrema cura dei dettagli e passione per il buon cibo. Sono disponibili confezioni regalo comprendenti prodotti enogastronomici tipici del periodo natalizio, tra cui panettone artigianale prodotto in Italia, accompagnato da una bottiglia del miglior spumante o di un eccellente vino italiano. Il panettone contenuto all'interno delle confezioni è disponibile sia nella versione tradizionale, farcito unicamente con canditi, sia ricoperto di glassa e mandorle. Ogni panettone è inoltre contenuto all'interno di pratiche sacche in stoffa, ecologiche e riutilizzabili. All'interno delle box è inoltre possibile trovare lenticchie verdi, cotechino tradizionale cotto a vapore, salumi, pasta biologica di grano duro, pasta di Gragnano IGP, pesto verde o rosso genovese DOP, focaccia croccante di Genova e molto altro ancora. Sono presenti anche anche dei prodotti di chef stellati, tra cui un'ottima composta di mele e zenzero o una confezione di sale al Barolo DOCG, preparati dallo Chef stellato Davide Palluda. Tra i dolci tipici, oltre al panettone, è possibile trovare baci di dama alla nocciola, torrone friabile con nocciola del Piemonte IGP, cioccolata di Modica, canestrelli artigianali, nocciolotti con nocciole e gocce di cioccolato e frollini genovesi. Ogni confezione regalo contiene inoltre una pallina di Natale, con semi di fiori da piantare in vaso o in giardino. Una cesta Riserva d'Italia è sicuramente un'idea regalo raffinata e gradita a chiunque, e rappresenta inoltre un ottimo modo per valorizzare e far conoscerele prelibatezze regionali del nostro Paese.

La spedizione

La consegna può essere eseguita sia ad un unico indirizzo, sia agli indirizzi dei singoli destinatari. È inoltre possibile effettuare spedizioni sia in Italia, che all'estero. Per qualsiasi informazione o per ricevere un preventivo gratuito è possibile visionare direttamente il sito ufficiale di Riserva d'Italia.