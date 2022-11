Web marketing: l'importanza del consulente SEO per commerce

Oggi si parla molto di web marketing, marketing digitale e marketing online, ma in realtà non è ancora del tutto chiaro quali siano gli elementi di maggiore importanza che caratterizzano queste strategie, e si tende a tralasciare gli aspetti SEO, focalizzandosi invece su altre opportunità che possono restituire una visibilità immediata, ma che solitamente restituiscono pochi risultati.

Può quindi accadere, e non è per niente raro, di avere un sito di e-commerce piacevole, accessibile e ricco di prodotti o servizi interessanti, senza però ottenere le vendite in cui si sperava. In questi casi, e comunque per chi stia per iniziare un'attività di e-commerce o desideri incrementare la propria, la consulenza SEO è fondamentale per ottimizzare il sito, migliorarne il posizionamento e, di conseguenza, sviluppare in positivo le vendite e il business.

Le tecniche SEO rappresentano infatti un metodo indispensabile per aumentare il traffico del proprio e-commerce, e soprattutto, a differenza dei sistemi di advertising a pagamento, consentono con un investimento iniziale di ottenere risultati duraturi nel tempo.

Ovviamente, ottimizzare un sito avvalendosi di una strategia SEO non è semplice e, scegliendo tecniche e strumenti sbagliati, è facile ottenere come risultato l'effetto contrario a quello voluto. Per raggiungere il proprio obiettivo commerciale e, nello stesso tempo, diffondere il proprio brand con efficacia, la soluzione migliore è quella di rivolgersi ad un consulente SEO e-commerce specializzato e competente, in grado di fornire un servizio completo e personalizzato, dallo studio degli obiettivi alla pianificazione di una strategia complessa.

Applicare le tecniche SEO al commercio elettronico: come fare

Per ottenere risultati eccellenti con il proprio sito web attraverso le tecniche SEO, è necessario, come si è detto, elaborare una strategia su misura. Sarebbe meglio iniziare a definire le tecniche SEO ideali già nel corso della progettazione del sito di e-commerce stesso, tuttavia anche l'implementazione delle strategie di marketing già in essere offre la possibilità di raggiungere gli obiettivi predefiniti.

E' importante considerare che molto spesso chi è alla ricerca di un prodotto o un servizio e ha intenzione di acquistarlo online, si affida proprio ai risultati di ricerca si Google: per tale ragione è fondamentale curare con la massima attenzione tutti gli aspetti SEO del proprio sito e, di conseguenza, verificare il comportamento dei competitors e studiare il mercato settoriale.

Come ottimizzare il sito web

Solitamente l'agenzia web o il developer non hanno le competenze necessarie per l'ottimizzazione SEO del sito. Per questo, dopo la sua messa online, è indispensabile affidarsi a un SEO specialist capace di relazionare tutte quelle piccole (o grandi) modifiche di cui il sito necessita per riuscire ad ottenere un buon posizionamento nelle serp di Google.

Questa relazione in gergo tecnico viene definita SEO audità, consiste in un elenco di ottimizzazioni da porre in essere sul sito, sia dal punto di vista contenutistico che tecnico.

Ricerca delle parole chiave e studio delle strategie off site

Come si è detto, molte aziende non considerano molto gli elementi SEO da applicare al proprio e-commerce e preferiscono affidarsi alle tecniche digitali offerte dai social o da Google stesso, quali possono essere gli Ads a pagamento e gli annunci ricorrenti.

Naturalmente, non si tratta di un lavoro inutile, poichè le tecniche digitali costituiscono una strategia di marketing efficace e diffusa, tuttavia senza curare la SEO è impossibile ottenere il massimo risultato dal proprio e-commerce.

La ricerca delle parole chiave, lo studio dei trends, l'analisi delle ricerche online che si riferiscono alla concorrenza: sono tutti elementi che consentono di incrementare le visite al proprio e-commerce, di raggiungere un grande numero di potenziali clienti e, di conseguenza, di sviluppare il business.

Ottimizzare un sito sulla base delle tecniche SEO significa portarlo ai primi posti sui motori di ricerca per molto tempo e con un unico investimento: un risultato di certo non raggiungibile con gli Ads, che richiedono una spesa costante e continuata nel tempo.

In una strategia SEO pianificata su misura non devono inoltre mancare gli elementi esterni al sito stesso, quali possono essere le attività di link building e la pubblicazione di contenuti aggiornati e interattivi su uno o più blog.

Scegliere un consulente esperto e professionale

Abbiamo visto che per incrementare le vendite del proprio e-commerce e, di conseguenza, sviluppare e diffondere il proprio marchio, oltre alle classiche tecniche di marketing digitale, è di estrema importanza curare gli aspetti SEO.

Consulente SEO specializzato e formatore, Christian Cilli di SEO Leader propone un servizio completo di studio dell'attività di e-commerce di riferimento ed elaborazione di una strategia personalizzata che preveda l'applicazione delle più innovative e sofisticate tecniche SEO.

Esperienza e conoscenze consentono a Christian Cilli di creare strategie su misura e di analizzare ogni dettaglio sia dell'attività dei propri clienti che dell'intero settore e della concorrenza, al fine di arrivare ad ottimizzare al massimo il portale di e-commerce, renderlo visibile mediante le ricerche online, raggiungere il miglior posizionamento possibile e incrementare le vendite.