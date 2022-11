Piemonte: dal oggi l' obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Da novembre, da oggi, il 15, ad aprile tutte le auto in circolazione dovranno adottare le gomme invernali o, in alternativa, avere le catene a bordo. Una buona regola che coinvolge non solo il mondo delle quattro ruote, ma anche quello delle moto.

L’articolo 6 del Codice della Strada è chiaro e sancisce l’obbligo delle gomme invernali su auto e mezzi pesanti. Solamente gli automobilisti che montano sui propri veicoli gomme 'quattro stagioni', cioè omologate per l’utilizzo invernale con la sigla M+S, sono esenti dal cambio gomme invernali. Chi non rispetterà l’obbligo pneumatici invernali 2022 rischierà come ogni anno sanzioni pesanti, fino a 338 euro. Nello specifico, nei centri abitati si va da 41 euro a 169 euro – con riduzione in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica – mentre in autostrada da 85 a 338 euro. Ecco perché l’obbligo di pneumatici invernali sull’autostrada A1, la principale arteria nazionale, diventa fondamentale. Oltre alla multa, c’è anche il rischio di decurtazione di 3 punti dalla patente. Il nuovo Codice della Strada sottolinea come, in caso di violazione accertata, il proprietario non potrà proseguire il suo viaggio.

In particolare, sarà obbligatorio montare pneumatici con marcatura M+S (o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), ossia per fango e neve (appunto “Mud and Snow”) oppure, in alternativa, avere a portata di mano e in caso di necessità, catene da neve.