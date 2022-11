Villastellone, dopo i roghi non sono terminate le operazioni: si procede ancora con la bonifica

Battute finali per la "battaglia" di Villastellone. Dopo i roghi che sono divampati nelle prime ore di domenica, ancora due squadre di vigili del fuoco sono state impegnate nella zona interessata dall'incendio nella mattinata di oggi, 14 novembre.

In particolare, proseguono le operazioni di bonifica all'interno del capannone in cui si faceva produzione di pedane in legno. Sul posto proseguono però anche i rilievi e le verifiche da parte del nucleo investigativo antincendio territoriale Niat per ricostruire con esattezza le cause e la possibile dinamica che può aver portare ai fatti di ieri mattina. Gli altri focolai risultano estinti.