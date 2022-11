A Massazza bambini felici in “Un posto felice

Gli alunni, seguiti dall’istruttrice Boffa Ballaran Antonella e dalle giovani preparatissime e apprezzatissime aiutanti Alessia , Elena e Margherita, sono stati introdotti alla conoscenza dei cavalli prima attraverso informazioni teoriche e poi con attività pratiche. Nel centro ippico si attua un approccio etologico di comunicazione non verbale con il cavallo che permette di decodificare un linguaggio tra essere umano e animale. In tal modo il cavallo supera più facilmente le proprie paure ed interagisce con l’essere umano nella maniera più naturale ed efficace.

E’ stato quindi naturale per tutti gli alunni, anche quelli più timorosi, montare a cavallo. La gioia e la felicità di poter stare a contatto con animali così sensibili in un contesto bucolico di vera bellezza, dove si percepisce la pace e la serenità che gli stessi animali (non solo i cavalli , ma anche i cani e i gatti presenti nel centro) trasmettono, ha contribuito a far nascere in tutti, anche nelle maestre che hanno accompagnato gli studenti, un senso di benessere psico-fisico che spesso è difficile provare in aula.