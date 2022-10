Passeggiata da brividi a Valdengo per la festa di Halloween (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Pomeriggio da brividi per la comunità di Valdengo. Da poco meno di un'ora, ha preso il via la passeggiata alla ricerca delle zucche perdute, in compagnia degli animatori del Winter Brich Summer Camp. Ben realizzate le maschere di Halloween e i costumi indossati dalle famiglie. Al termine della manifestazione, una ricca e gustosa merenda per tutti.