Ecco tutto ciò che devi sapere sui prezzi delle crociere sul Nilo e sulle questioni monetarie

Iniziamo tutti a pianificare dei time-out ogni volta che prendiamo un po' di tempo dalle nostre noiose routine. Un fattore decisivo nella scelta del nostro posto ideale è il prezzo, nella maggior parte dei casi!

Uno dei luoghi di viaggio più belli ed estatici è la Crociera sul Nilo in Egitto. La crociera sul Nilo, se non lo sai, è una gigantesca nave lussuosa con più cabine che ti consente di goderti la calma dell'Egitto mentre ti muovi attraverso l'acqua pacifica e rilassante.

In questo articolo, forniamo una guida completa sui prezzi della crociera sul Nilo, insieme ad alcuni suggerimenti per le questioni monetarie nella tua visita. Quindi entriamo subito nel merito.

Visite e prezzi per le vacanze in crociera sul Nilo

Una prenotazione media di una crociera sul Nilo per la visita di una persona varia all'incirca da 400 a 800 euro. I prezzi possono aumentare, ma questi sono quelli nella media.

Ecco alcuni dei fattori significativi che decidono quanto ti costerà la tua vacanza su una lussuosa crociera sul Nilo:

Durata della visita

Il primo fattore decisivo prima di calcolare i costi delle vacanze su una crociera sul Nilo è il numero di giorni e notti che trascorri lì. La maggior parte dei pacchetti Crociera sul Nilo prevede soggiorni di 4 o 3 notti.

La crociera e l'hotel

Ogni tour della crociera sul Nilo ha un prezzo diverso. La crociera sul Nilo in Egitto costa in media da 400 a 800 euro per una persona. La crociera sul Nilo, che dispone di strutture extra lussuose come servizi termali, una vasca idromassaggio privata, un centro benessere e una palestra, costa più di 800 euro.

Ci sono diversi standard di hotel che trovi in ​​Egitto. Ci possono essere hotel a 5 stelle e locali. I prezzi della crociera sul Nilo che sostieni dipendono dal tipo di hotel in cui scegli di soggiornare.

La stagione per viaggiare

Se il budget è il tuo problema, dovresti pianificare le tue vacanze nei mesi adatti. Il clima è più favorevole da ottobre ad aprile. Quindi i prezzi da ottobre ad aprile sono più alti, mentre quelli da maggio a settembre sono più bassi.

Cose extra

Le offerte Crociera sul Nilo NON coprono alcune delle cose. Le camere Nile Cruise sul ponte superiore sono costose perché dotate di balcone e anche perché non c'è disturbo dovuto al rumore del motore.

Devi pagare per le bevande, i biglietti d'ingresso per alcune tombe e (eticamente) le mance per il personale di servizio. Puoi fare clic sulle immagini in qualsiasi luogo desideri, ad eccezione di alcuni siti e musei che pagano un supplemento per questo.

Bambini

Se viaggi con la tua famiglia e hai bisogno di una guida sulla fiera dei bambini, ecco la cosa. Nella maggior parte dei tipi di crociere sul Nilo, puoi portare gratuitamente i bambini sotto i 6 anni, i bambini tra i 6 e i 12 anni con il 50% del pagamento di un adulto e i bambini di età superiore ai 12 anni a tariffa piena.

Un consiglio sulla valuta

La valuta egiziana è la sterlina egiziana "Guinea". Se hai altre valute, ricorda: la maggior parte degli hotel accetta pagamenti con carta di credito, ma potresti avere problemi con gli acquisti o il cambio di denaro durante la visita. Quindi, ti consigliamo di avere un po' di contanti convertiti in anticipo.