Biella: sempre meno iscritti nei Centri Incontro Anziani. Il Comune avvia la dismissione delle utenze

A Biella è rivoluzione ai Centri Incontro Anziani. L'unico che manterrà la propria indipendenza sarà quello del Vernato. Per quanto riguarda gli altri, tante sono le novità in arrivo.

"I Centri Incontro Anziani, CIA, per anni, hanno rappresentato un'importante risorsa del territorio per i cittadini della "Terza età" che vi si recavano per svolgere attività ricreative e di socializzazione", si legge nella delibera di giunta che dà mandati ai dirigenti di procedere con le modifiche. Negli ultimi 5 anni la loro tradizionale presenza sul nostro territorio, ha perso buona parte del significato di “luogo e momento di aggregazione” sia a causa dell’emergenza sanitaria e della paura di frequentare luoghi affollati, sia per la mancanza di “nuovi anziani” disposti ad occuparsi della gestione ed apertura/chiusura nei giorni di frequentazione stabiliti. Alcuni centri, infatti, anche in epoca pre-covid, sono rimasti chiusi per lunghi periodi perché nessun iscritto era disponibile a candidarsi per far parte del comitato di gestione.

"Il nuovo Regolamento voleva essere l’occasione per aggiornare l’elenco dei frequentatori, molti dei quali erano deceduti o mai intercettati presso i centri. Le iscrizioni sono state nettamente inferiori alle aspettative e molti Centri, soprattutto quelli periferici, non hanno raggiunto il numero di iscritti sufficiente a costituire un Comitato di gestione", si legge sempre nel documento. Ed ecco che in una delibera di giunta viene dato mandato ai dirigenti della dismissione delle utenze, di eventuali affitti, nonché dei servizi di pulizia, ove attivi, a partire da novembre 2022 nei centri del Piazzo, San Paolo e Pavignano, la disdetta della locazione passiva e delle utenze del CIA del Barazzetto. Per quanto riguarda il centro di San Paolo e quello dell'Oremo, il Comune ha però intenzione di indire una manifestazione di interesse per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore che, partendo in via sperimentale (durata ipotizzata 2 anni) con il Centro Incontro anziani di via Delleani, possa gestire eventualmente di altri 2 CIA (Oremo e San Paolo) qualora l’Amministrazione verificasse un interesse della popolazione anziana ad avere più sedi e punti di ritrovo sul territorio. A questo proposito sarà somministrato un questionario agli anziani iscritti in tutti i CIA di Biella.

Non è ancora tutto: nei progetti del Comune c'è quello di accorpare il CIA Vernato e del CIA via Delleani, ad avvenuta individuazione dell’ETS, ed acquisizione di preventivi per il trasloco di alcuni arredi, se necessario, quindi valutare proposte per un diverso utilizzo dei locali del Vernato.