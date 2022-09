Scopri il CRM open source ideato da vtenext, scelto da oltre 1.000 aziende

Indispensabile per le aziende di ogni settore e dimensione il software CRM open source , o di Customer Relationship Management ideato da vtenext permette di gestire al meglio i rapporti con i propri clienti, persino da remoto, incrementando le vendite e abbattendo le barriere comunicative. Non è un caso, del resto, se è già stato scelto da oltre 1.000 realtà aziendali.

Ma come funziona, in particolare? Un CRM open source è sinonimo di libertà, sicurezza e velocità. Si tratta di una piattaforma pubblica e condivisibile, facilmente integrabile con gli altri applicativi già presenti in azienda. Differisce, infatti, da una soluzione proprietaria, utilizzabile unicamente da quanti possiedono i diritti del codice.

L’accesso diretto assicura maggiore controllo e trasparenza su quanto realizzato e su ciò a cui il team aziendale sta lavorando. Non solo, il codice e le performance vengono costantemente scaricate e revisionate da una community di esperti e appassionati. Di conseguenza, eventuali bug di sistema o falle vengono immediatamente risolti.

Nel mondo Open Source, inoltre, le novità sono costanti e all’ordine del giorno. Grazie al supporto degli utenti distribuiti in tutto il mondo, le news di settore vengono subito captate e, se necessario, implementate.

Un ulteriore vantaggio della soluzione ideata da vtenext? Si tratta di una piattaforma all-in-one, che unisce il software di Customer Relationship Management (CRM), ad un motore di gestione di processi aziendali, il Business Process Management (BPM). Ciò permette di gestire ed automatizzare tutte le funzionalità di marketing, vendita, post-vendita e assistenza clienti.

vtenext, software house italiana con sedi a Verona, Milano e Londra, oggi vanta un network composto da più di 2.000 clienti business, 93.000 utenti community e più di 90 partner. Fin dalla sua nascita nel 2008 ha sposato la filosofia “Open”, applicandola a tutte le soluzioni.

Dunque, le aziende che scelgono di rivolgersi a vtenext, sanno di poter contare su una realtà che ha lo scopo di consolidare performance sostenibili, offrire processi interni ed esterni di qualità e trattare ogni informazione con un livello di sicurezza compatibile con gli standard internazionali. Del resto, il team aziendale è composto da formatori, consulenti e sviluppatori con un’esperienza decennale nel settore.

Nel corso degli anni di attività hanno collaborato con imprese di ogni ambito e dimensione, aiutandole a sviluppare il progetto ideale per le loro specifiche necessità. Tutti i collaboratori prendono parte al processo decisionale, con l’obiettivo, infine, di massimizzare la Customer Experience.

Attiva la prova gratuita del CRM in Cloud di vtenext per 30 giorni e approfitta di tutti i suoi vantaggi!