Nuovo sopralluogo per Emanuel Marino scomparso nell'astigiano

In data 1° ottobre 2022 si effettuerà un ulteriore sopralluogo per cercare Emanuel Marino, di anni 31 al momento della scomparsa, allontanatosi dalla sua abitazione a Buttigliera d’Asti il 27 luglio 2021 e del quale, da allora, non si hanno più notizie. Il giorno della scomparsa Emanuel ha percorso la strada che porta verso Poirino ed è stato visto vagare per i campi. Il giovane era affetto da schizofrenia e l’ipotesi è che, trovandosi in una condizione fragile, Emanuel possa essersi smarrito o proprio a causa delle ripercussioni dovute alla patologia, essersi nascosto e che in quelle zone possa, successivamente, aver purtroppo perso la vita.

La sera prima della scomparsa Emanuel aveva assunto regolarmente le sue medicine e sembrava sereno. La mattina seguente era uscito di casa e aveva con sé il portafoglio e il cellulare. Il telefono, però, si sarebbe spento poche ore dopo e l’ultimo rilevamento telefonico di Emanuel è stato rilevato tra Montafia e Villanova d’Asti. Il giorno della scomparsa Emanuel indossava una maglia gialla con un numero rosso, jeans scuri, scarpe nere e occhiali da sole a specchio. Nelle settimane successive alla sparizione si sono svolte incessantemente le sue ricerche, tuttavia, ad oggi, resta ancora un mistero cosa sia davvero accaduto quel giorno.

Il 1° ottobre sarà proprio il Presidente dell’Associazione Penelope Piemonte, Fabrizio Pace, il quale si occuperà della direzione delle ricerche, ad essere coadiuvato da alcuni esperti in differenti settori: psicologi forensi, volontari e unità cinofile addestrate sia per la ricerca di resti umani sia per la ricerca di dispositivi elettronici, piloti di droni e logisti. Nonostante siano già state perlustrate le zone che Emanuel potrebbe aver percorso quel giorno dai Vigili del Fuoco, dai carabinieri, dai volontari della Protezione Civile e dalla stessa Associazione Penelope Piemonte, si è deciso di tornare in quei luoghi per esplorare più dettagliatamente le zone caratterizzate dalla presenza di arbusti e rovi.

Nonostante sia trascorso del tempo, risulta fondamentale mantenere vivo il focus sui casi di scomparsa, in quanto è indispensabile supportare le famiglie, troppo spesso lasciate sole.