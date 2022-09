Campioni sotto le stelle va sold out, gli iridati della pallavolo a Biella per uno straordinario fine settimana

Il tutto esaurito è arrivato veloce come una schiacciata di Alessandro Michieletto. Il successo della serata fissata venerdì 23 settembre alle ore 21 nell’Auditorium di Città Studi con “Campioni sotto le stelle: il Biellese incontra i campioni del mondo della pallavolo” è stato immediato.

La possibilità di avere a portata di flash ben sette dei freschi iridati in Polonia (sono stati invitati Fabio Balaso, Simone Anzani, Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia e Gianluca Galassi; mentre avremo in collegamento da Siena l'opposto dell'Emma Villas Giulio Pinali) e la bontà del format ideato dal giornalista Alessandro Alciato, in stretta collaborazione con il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Biella, ha fatto il resto. La tre giorni pallavolistica proseguirà sabato 24 e domenica 25 con il torneo quadrangolare di superlega “Volley sotto il Mucrone”, in calendario sul parquet del Biella Forum e organizzato dalla Scuola Pallavolo Biellese.

Nell’occasione quattro tra le squadre di volley maschile più forti e titolate a livello italiano ed europeo saranno presenti in città. Si tratta di Modena Volley, Trentino Volley, Vero Volley Monza e dei campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

Il programma della manifestazione sarà il seguente:

Sabato 24 settembre

Ore 17:00 Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Ore 20:00 Itas Trentino – Modena Volley

Domenica 25 settembre

Ore 15 finale 3° - 4° posto

Ore 18 finale 1° - 2° posto

A questo link potete trovare tutte le informazioni sull'evento e le modalità di acquisto dei biglietti: https://www.scuolapallavolobiellese.it/volley-sotto-il-mucrone/