Oro di squadra per la Compagnia Arcieri Biella

La Compagna Arcieri Biella non poteva non presentarsi al suono della campanella per l'inizio della stagione indoor e schiera: presenti, sul campo di gara di Collegno, Eva Revera, Sara Pivaro e Melissa Lanza che uniscono le forze e conquistano l'oro di squadra nella categoria arco olimpico senior femminile.

Buon esordio personale per Revera e Pivaro che conquistano rispettivamente secondo e terzo gradino del podio individuale.