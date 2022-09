Domani a Torino commemorazione dell'anniversario della Breccia di Porta Pia

La manifestazione sarà presieduta dall’avvocato Bruno Segre (che nei giorni scorsi ha compiuto 104 anni) da sempre impegnato nella lotta per la laicità dello Stato. Ad oggi hanno aderito e preannunciato la loro partecipazione esponenti dell'Associazione del Libero Pensiero Giordano Bruno, dell’Associazione Marco Pannella di Torino, dell’Associazione Radicale Adelaide Aglietta, Associazione "Articolo Zero - coordinamento per la laicità", l’Uaar (Unione Atei Agnostici e Razionalisti), il Segretario nazionale di Italia Liberale e Popolare Claudio Desirò.

Nell'occasione, una delegazione dei candidati della lista +Europa, con Riccardo Magi, candidato al collegio uninominale Torino 1 per la coalizione di centrosinistra, depositerà un mazzo di fiori all'Obelisco di Piazza Savoia, monumento cittadino alla laicità dello Stato.

A seguire, alle 17, nello stesso luogo la delegazione parteciperà alla manifestazione.

Dalle ore 19, Riccardo Magi e i candidati di +Europa incontreranno i cittadini in piazza Emanuele Filiberto. Tra gli altri parteciperà Valentino Castellani, già sindaco di Torino.