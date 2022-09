Pallavolo, arriva il Progetto 1000 Ragazzi al Forum

Per la prima volta a Biella la Superlega di Volley maschile in un quadrangolare “sotto il Mucrone” che vedrà sfidarsi al Biella Forum quattro tra le squadre più titolate in Italia ed Europa: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Modena Volley e Vero Volley Monza.

In occasione di questo importantissimo evento, che si svolgerà il 24 e 25 settembre 2022 la Scuola Pallavolo Biellese realizza un’iniziativa finalizzata a coinvolgere le Aziende del territorio, che con il loro contributo economico permetteranno a migliaia di ragazzi di assistere al grande spettacolo del volley.

Anche i più giovani potranno così prendere contatto diretto con il mondo della pallavolo e con i suoi valori. Oggi che la Corporate Social Responsability è diventata nelle Aziende argomento di quotidiana discussione, nonché motore di molte iniziative concrete - dai bilanci sociali alla certificazione etica, dal Cause Related Marketing ai codici di buona prassi -, vogliamo proporre uno strumento operativo in grado di sviluppare in maniera efficace quel progetto di responsabilità sociale già attuato da molte Imprese.

L’intenzione di questo progetto è, da un lato, esaltare il ruolo sociale delle Aziende partecipanti in appoggio alle organizzazioni sportive e, dall’altro, rafforzare la rilevanza strategica che lo sport assume nel processo educativo dei giovani.