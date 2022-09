Miagliano, finito il terzo cantiere dell'anno: ecco le zone interessate

È terminato anche il terzo cantiere 2022 che ha consentito operazioni di manutenzione straordinaria nel comune di Miagliano. In particolare, gli interventi hanno riguardato il rifacimento del manto bitumoso, il riposizionamento a livello stradale dei chiusini di raccolta acque meteoriche e la tracciatura della relativa segnaletica stradale orizzontale.

Le vie interessate sono state: piazza Dante Alighieri; via Alessandro Volta; via Molinaro; via IV Novembre; regione Titin (tratta in fronte al ponte della Trinità). “L’investimento prossimo ai 100mila euro trova finanziamento promiscuo tra utilizzo di avanzo di amministrazione libero – spiegano dal Comune – Un contributo derivato dalla Legge 18/84 Regione Piemonte e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 139 dell’articolo 1 del Ministero dell'Interno”.