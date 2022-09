Tempio crematorio a Biella, archiviate anche le ultime querele, "A Casa Con Me": "Non molleremo"

Tempio crematorio: lunedì 22 agosto sono state archiviate anche le ultime querele dei parenti delle persone cremate nel periodo in cui i Ravetti gestivano la struttura, ma il comitato A Casa Con Me non ha intenzione di rinunciare alla giustizia.

"Apprendiamo con NON molto stupore la sentenza ufficializzata lunedì 22/08/2022 in riferimento alle oltre 70 denunce fatte dal secondo gruppo di parenti nei confronti della famiglia “Ravetti.” In questi anni per noi si è sempre trattato di speranza, speranza nel vedere che il sistema funzioni, speranza nell’avere ciò che agli occhi è palese. Prendiamo atto della sentenza con la certezza che non molleremo ugualmente la nostra missione AVERE GIUSTIZIA! Da singolo cittadino mi vergogno semplicemente di appartenere ad uno stato che per velocizzare e alleggerire le scrivanie pensa ad archiviare. Profondamente delusa auguro alla famiglia “Ravetti” di avere sempre il coraggio di camminare a testa alta e ogni tanto di guardarsi allo specchio giusto per vedere se effettivamente si riconoscono tra corpo e anima".