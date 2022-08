Sequenziamento acque reflue: dominante la sottovariante BA.5 e BA.5.2

Nei campioni di acque reflue in ingresso ai depuratori di Castiglione Torinese e Novara prelevati il 22 agosto continua ad essere dominante la sottovariante di Omicron BA.5 (Clade 22B), mentre per il depuratore di Alessandria la variante dominante risulta essere la sottovariante di Omicron BA.5.2. Lo scrive Arpa Piemonte.

E aggiunge: "Nel dettaglio, in merito alla sottovariante Omicron BA.5, si conferma la presenza di mutazioni con bassa frequenza appartenenti alla sottovariante BA.5.2.1 (BF) in tutti i depuratori. Nel depuratore di Castiglione Torinese si osserva la presenza di mutazioni univoche e specifiche a bassa frequenza appartenenti alle sottovarianti BA.5.2 e BF.5 (BA.5.2.1.5). Nel depuratore di Alessandria sono presenti delle mutazioni specifiche ed univoche a bassa frequenza appartenenti alla sottovariante BF.3 (BA.5.2.1.3)".

"Nel depuratore di Cuneo - prosegue la nota - si osservano mutazioni specifiche ed univoche a bassa frequenza per le sottovarianti BA.5.1.1, BF.4 (BA.5.2.1.4), BF.5 (BA.5.2.1.5), BE (BA.5.3.1), BE.1 e BA.5.6. Infine, nel depuratore di Novara si rileva la presenza di mutazioni appartenenti alle sottovarianti BA.5.1, BF.5 (BA.5.2.1.5), BE (BA.5.3.1) e BE.1.1. Mutazioni della sottovariante di Omicron BA.4 e sue sottovarianti (Clade 22A) continuano ad essere rilevate nei depuratori di Alessandria, Castiglione Torinese, Cuneo e Novara. Per la sottovariante BA.2.12.1 (Clade 22C) se ne osserva la presenza solo nel depuratore di Novara sempre con bassa frequenza. Non si osservano mutazioni specifiche per le sottovarianti Omicron BA.2.75 (Clade 22D) e BA.3".