Amici di Bagneri, la Madonna del Piumin al Monte Mars

A fine agosto, un gruppo di una trentina di persone tra scout, Amici di Bagneri, soci del CAI Biella e altri amici hanno portato una statuetta della Madonna del Piumin (alta circa 60cm, peso 30kg) dal Rifugio Coda (2280mt, alta Valle Elvo) alla vetta del Mars (2600mt), dove è stata collocata, con una piccola targa che ricorda i “ragazzi del Piumin”, il Gruppo Escursionistico giovanile che fin dagli anni ’60 voleva portare sul Monte Mars la Madonna ideata da Francesco Barbera “Sandrun”, e che prende il nome da quello del gruppo stesso, a sua volta ispirato al bel fiore di montagna (l’Erioforo, in dialetto appunto “Piumin”).

Il gruppo è salito al Rifugio Coda già venerdì, accolto dalla famiglia Chiappo, e la sera padre Giovanni Gallo, parroco di Bagneri e assistente dei gruppi scout biellesi, ha celebrato la messa ricordando il significato della “spedizione”, un gesto di riconoscenza per chi ha voluto la statua della Madonna e di gioia e speranza rivolte al futuro, con il desiderio di vivere al meglio l’avventura della vita.

La statua venne poi realizzata nel 2000, in bronzo, alta oltre 2 metri, e collocata a Bagneri (un’altra è presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che finanziò la realizzazione delle statue, mentre il gesso è all’Ospedale di Biella-Ponderano). Nel 2021, con il progetto “Sui passi del Piumin” promosso dagli Amici di Bagneri con altri partner (oltre alla Parrocchia di Bagneri e ai gruppi scout AGESCI di Biella, il CAI Biella, l’ASD Pietro Micca, la Parrocchia del Duomo, Storie di Piazza, l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra; con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del Comune di Muzzano e del CTV) , diverse iniziative (mostra e conferenze, spettacolo teatrale e festa del Piumin) avevano ricordato la storia del Gruppo e della Madonna che dal 2000 è a Bagneri, ed era maturata l’intenzione di realizzare il sogno di portarla (pur in formato ridotto) sul Monte Mars, come finalmente è stato fatto ora.

Chi sale al Mars potrà ora ammirare anche lì questo segno di speranza e fraternità rivolto a tutti i biellesi, come era intenzione dei ragazzi del Piumin, altrimenti resta l’invito a visitare la statua della Madonna del Piumin a Bagneri, a Biella, all’Ospedale. Domenica 18 settembre a Bagneri ci sarà la festa annuale della Madonna del Piumin, nella quale sarà raccontata meglio la “missione al Mars”.