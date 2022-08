Virtus Biella, la Prochimica ha riacceso i motori FOTO e VIDEO

Ha preso il via ieri, lunedì 22 agosto, la stagione sportiva 2022/2023 della nuova Prochimica. Le nerofucsia si sono ritrovate poco prima delle ore 18.00 negli spogliatoi del PalaSarselli di Chiavazza per poi riunirsi sul campo per il tradizionale saluto di inizio preparazione.

Il Direttore Sportivo Elena Ubezio (Ube) ha accolto le ragazze, in particolare le nuove arrivate, e presentato uno a uno i membri dello staff tecnico e i dirigenti presenti in palestra. È stato quindi il turno di coach Simone Marangio, all’esordio da capo allenatore della Prima Squadra: «Personalmente sono contento di iniziare – ha detto il coach rivolgendosi al gruppo –. Questa squadra è stata scelta, per ognuna di voi, sia chi è rimasta sia chi è arrivata, sono stati spesi ragionamenti e scelte. Nessuna è qui a caso – ha aggiunto il coach –. Sono molto motivato perchè ho davanti a me la squadra che vorrei allenare. Non mi interessano i curriculum, ognuna di voi è qua per un motivo».

Mariottini e compagne si sono quindi concesse ai giornalisti presenti al raduno per le classiche interviste di inizio stagione. Unica assente Matilde Gallina, che si unirà successivamente al gruppo. Al PalaSarselli ieri non è mancato il saluto del Sindaco di Biella, Claudio Corradino, e del Vice Sindaco e Assessore allo Sport Giacomo Moscarola, grandi appassionati e tifosi della Virtus.

Il primo allenamento è iniziato poco prima delle 19.30, prettamente atletico e impostato dal preparatore Fabio Roux insieme a coach Simone Marangio e all’assistant coach Ivan Turcich. Nelle sedute di allenamento della settimana sarà subito protagonista la palla, con esercitazioni tecniche graduali, anticipate sempre da attività fisica a corpo libero e con l’ausilio dei pesi. Oggi la Virtus si allenerà al PalaSarselli dalle ore 18.30 alle 21.30, stesso menù giovedì sera; mercoledì invece è prevista una prima seduta in piscina presso il Centro Sportivo Alba Marina di Valdengo, in programma anche venerdì.

I primi test in campo invece sono a calendario dalla terza settimana di preparazione in poi. Sono cinque in totale le uscite fin qui confermate (gli orari verranno comunicati successivamente): sabato 10 settembre test a Biella con l’Issa Novara; Sabato 17 settembre test in trasferta contro la Pro Patria; mercoledì 21 settembre test a Biella contro il TeamVolley; mercoledì 28 settembre test a Trecate contro la Igor Volley; sabato 1 ottobre test in trasferta contro Legnano.