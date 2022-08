Quelle strane luci nel cielo a Lessona, comete? No, satelliti, foto Cristiano Gatti

E' successo in diverse zone in questi giorni. Lessona compresa. Nella tarda serata di venerdì intorno alle 22, una serie di luci è apparsa nel cielo notturno, descrivendo un arco che andava all'incirca da Nord-Ovest a Est. Stelle? Assolutamente no.

La poesia in questo caso lascerebbe infatti spazio alla tecnologia: si tratterebbe infatti di satelliti del progetto Starlink di Elon Musk, fondatore della società SpaceX, e ideati per l'accesso internet satellitare globale, in modalità banda larga.

"Ho visto una striscia nel cielo stranissima - racconta il presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti - che andava a una certa velocità. Sembravano tanti puntini bianchi, aerei uno attaccati all'altro, una scia lunghissima che andava verso Est".