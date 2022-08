Legambiente, domenica prossima escursione in Val d’Ayas

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat", in collaborazione con il GAS (Gruppo Alpino Scolastico) affiliato al CAI di Mosso e Trivero, organizza domenica 28 agosto una visita del Vallone delle Cime Bianche in Val d’Ayas per meglio illustrare e far comprendere quanto sia necessaria la salvaguardia di questo sito.

Gli interessati possono contattare telefonicamente Legambiente (360441473) oppure Gas (3316280557) entro le 21 di giovedì 25 agosto.

Ritrovo e partenza da Biella alle 6,30 di domenica 28 agosto dal piazzale ex Mercatone Uno a Biella. Pranzo al sacco ed equipaggiamento adatto per una escursione in montagna.

Il trasferimento in Val d'Ayas sarà effettuato con mezzi propri, cercando di ottimizzare la piena capienza di ogni veicolo. Questo il percorso sul posto: da S. Jacques (1700 m) si raggiungerà l’Alpe Mase (2400 metri ). Gli escursionisti più allenati potranno raggiungere i laghi (2800 metri).