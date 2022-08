Conto alla rovescia per il raduno della sezione CAI Valsessera. L’evento, in collaborazione con i Falchi Azzurri, avrò luogo il prossimo 28 agosto. Il programma prevede, alle 11, la celebrazione della liturgia domenicale presso la vetta del Monte Barone. In caso di maltempo, la funzione sarà al rifugio. Seguirà, alle 13, il pranzo in compagnia. Per info: 349.7764425 o 347.2369460.