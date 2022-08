Dal nord ovest: Incidente in autostrada, deceduto il conducente

Ieri, 14 agosto alle 17,35, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arona è intervenivo nel comune di Borgo Ticino (NO) per un incidente stradale sulla bretella di collegamento tra le autostrade A8 e A26 in direzione Gravellona Toce. Per cause da accertare n'auto urtava il Jersey lato sinistro, poi anche il guard-rail sul lato destro finendo la sua corsa nuovamente in corsia di sorpasso ma in senso inverso.