Dal Nord Ovest - Tir si ribalta e prende fuoco, morto il conducente

Aveva 48 anni il camionista morto carbonizzato nel terribile incidente di ieri sera sulla tangenziale Sud di Torino, all'altezza dello svincolo di Stupinigi.

Il tir carico di frutta e verdura avrebbe improvvisamente urtato contro il guard rail, per poi ribaltarsi prendendo fuoco. Il conducente, che si trovava all'interno della cabina, è stato travolto dalle fiamme. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, vigili del fuoco e polizia, per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima lavorava in una ditta italiana di trasporti.

Il tratto stradale è stato chiuso in entrambe le direzioni, creando lunghe code. Il fumo provocato dalle fiamme è visibile anche a chilometri di distanza.