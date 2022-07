Alla scoperta di Biella: un programma di visite guidate per valorizzare il patrimonio

L’Associazione Culturale Discovery Alto Piemonte (che comprende guide turistiche ed escursionistiche abilitate) con il sostegno del Comune di Biella, nell'ambito delle iniziative previste per Biella Estate, organizza “Alla scoperta di Biella, Città Crea(t)tiva“, un programma di visite guidate in città che intendono promuovere e valorizzare il patrimonio di storia e arte cittadino, offrendo a tutti e in modo gratuito (salvo eventuali ingressi a singoli monumenti) la possibilità di meglio conoscere e apprezzare la città ove si vive o si soggiorna. Si prevederanno ulteriori incontri in autunno (cui seguirà calendario dettagliato).



La partecipazione alle visite guidate è gratuita ma con prenotazione obbligatoria visto il limitato numero di posti. Per prenotazioni scrivere una mail a biella@discoveryaltopiemonte.it specificando a quale visita si intende partecipare o contattare le guide via Whatsapp al 3338623573 (Maria Laura) e 3319545656 (Fabrizio).



Questo il calendario delle visite inserite nel programma di Biella Estate 2022:



Venerdì 5 agosto



Biella Piazzo, il borgo medievale – Visita guidata ore 17, ritrovo piazza Curiel presso la stazione di partenza della funicolare-ascensore. Durata: 2 ore circa. Suggestivo itinerario nel borgo storico della città che conserva l’impianto medievale, fra antichi palazzi e viste panoramiche su Biella Piano e sulle Alpi Biellesi. Il percorso include la visita a palazzo La Marmora. Per l'accesso a Palazzo La Marmora, previsto quale ultima tappa, il biglietto di ingresso è da pagarsi in loco. Partecipazione gratuita alla visita guidata.



Sabato 20 agosto



Il complesso di San Sebastiano e il Museo del Territorio (sezione medievale e rinascimentale) – Visita guidata ore 15, ritrovo nel chiostro del Museo del Territorio Durata: 2 ore circa. Itinerario alla scoperta del complesso di San Sebastiano, d’impianto bramantesco; visita alle collezioni di epoca medievale e rinascimentale conservate nel Museo del Territorio Biellese.



Sabato 17 settembre



Biella Piano e Biella Piazzo – Visita guidata ore 15, ritrovo sotto i portici del Municipio Durata: 2 ore circa. Itinerario nel centro storico addensato attorno a piazza Duomo con i suoi monumenti. Salita in funicolare-ascensore al borgo storico del Piazzo che conserva, nell’impianto medievale d’insieme, alcuni interessanti palazzi fra Cinquecento e Settecento (visita esterna).