Fulmine in centro a Villafranca Piemonte

Un fulmine si è abbattuto stamattina in centro paese a Villafranca Piemonte, colpendo il quadro elettrico al civico 111 di via Roma e lasciando senza luce alcune famiglie e la scuola materna.

I Vigili del Fuoco di Pinerolo, supportati da polizia municipale e carabinieri, che hanno gestito il traffico, hanno spento l’incendio. “I tecnici sono al lavoro ed Enel ci ha rassicurato che la corrente ripartirà in giornata, con una soluzione provvisoria, in attesa di un ripristino definitivo del guasto – spiega il sindaco Agostino Bottano –. Il fulmine ha messo fuori uso pure la linea Internet e, anche in questo caso, i tecnici sono al lavoro per ripristinarla”.

Il temporale mattutino si è accanito in maniera decisa sul centro paese, diversi residenti testimoniano di aver visto fulmini cadere in centro, per esempio sulla croce dell’ex chiesa del monastero.