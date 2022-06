Torna Portula in festa, ecco gli eventi in programma

Ritorna in Valsessera Portula in festa, organizzato dalla Pro Loco, che si svolgerà dall’1 al 4 luglio presso l’asilo infantile del paese.

Durante le serate la cucina proporrà: una serie di piatti tra cui antipasto misto e carpaccio con bagna cauda; una grigliata con braciola, salamella, porchetta, tomino e pollo marinato alla birra; insalata di fagioli, insalata mista, patatine fritte e toma come contorni; pasta e ravioli (al pomodoro, al ragù, burro e salvia) come primi; salsiccetta in umido con polenta come secondo; macedonia, macedonia con gelato, crostatine di frutta, profiteroles, tiramisù e meringata come dolci. Il programma prevede che in ogni serata venga proposta al pubblico una specialità culinaria aggiuntiva a quelle appena citate e, dalle 22, una serata con musica di vario genere.

L’organizzazione ci tiene a rivolgere un caloroso ringraziamento agli amministratori dell’asilo per la riuscita della festa. Riportiamo di seguito il programma dettagliato di ogni singolo giorno: 1 luglio: dalle 19 cena e specialità fusilli alla carbonara; dalle 22 dj set con “dj Edoardo Sette”; 2 luglio: dalle 15 torneo di beer pong (per info Martino 349 4761328); dalle 19 cena e specialità antipasto misto di mare, spaghetti allo scoglio; dalle 22 serata rock con i “The Bowman”; 3 luglio: dalle 19 cena e specialità spaghetti cacio e pepe; chili di carne con patata al cartoccio; dalle 22 serata acustica con “Debby e Janni”; 4 luglio: dalle 19 cena e specialità melanzane alla parmigiana, fusilli gorgonzola e noci; dalle 22 serata danzante con “Anna Ar Group”.