2 giugno, Pichetto: “Averne cura è nostro dovere”

“Il 2 giugno di settantasei anni fa le donne italiane, per la prima volta al voto, e i nostri padri, con la scelta della Repubblica, si incamminarono sulla strada della pace dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale. Votarono con orgoglio, speranza ed emozione. Oggi quella scelta è la nostra stella polare. Da allora l'Italia ha abbracciato i valori di libertà, uguaglianza e democrazia che ne fondano l'identità: averne cura e' nostro dovere per continuare a garantire alle nostre famiglie e alle nostre imprese - soprattutto in questo difficile momento storico - sviluppo, libertà e tutela dei diritti umani”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e Viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.