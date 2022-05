In fiamme un cassone contenente cartone pressato

Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle 11.15 di lunedì 30 maggio, sulla autostrada A 26 direzione Genova al km 111+900 per l'incendio di un autocarro. Sul posto sono arrivate due squadre del Comando provinciale di Vercelli: le fiamme avevano attinto solo il carico del mezzo pesante, costituito da balle di cartone pressato. Utilizzando i naspi ad alta pressione in dotazione sul mezzo di prima partenza, è stato possibile arrivare alla totale estinzione dell’incendio.

Poi il personale si è occupato dello smassamento di tutto il cartone pressato per accertare la totale assenza di eventuali ulteriori focolai. Infine si è prestata assistenza per il tempo necessario allo sgombero del materiale bruciato dalla corsia di emergenza dell’autostrada. L'incendio non ha causato alcun danno alle persone: gli addetti dell'autostrada e il personale della Polizia Stradale si sono occupati della gestione della viabilità.