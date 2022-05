Un campus digitale per far scoprire ai ragazzi le tecnologie innovative (foto di repertorio)

Realizzare attraverso la stampa al taglio laser maschere e sculture di cartone, imparare a pilotare droni, scoprire le tecniche fotografiche e sviluppare contenuti multimediali per raccontare una storia con foto e video. Sono solo alcune delle attività che i ragazzi potranno svolgere a Biella dal 13 giugno al 1° luglio durante il “Digital Campus” organizzato da Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella per startup e imprese, e da FabLab Biella.

Il “Digital Campus”, che si terrà negli spazi adibiti di Sellalab e FabLab in via Corradino Sella 10, ha l’obiettivo di stimolare i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni facendoli giocare con la tecnologia, la scienza e l’informatica attraverso l’utilizzo di strumenti analogici e digitali per la realizzazione di progetti ed esperimenti concreti.

I ragazzi, in base al programma settimanale, impareranno insieme agli educatori l’utilizzo di tecnologie differenti: dal disegno vettoriale per creare adesivi personalizzati alle maschere tridimensionali da indossare, dall’utilizzo di penne 3D per disegnare “nell’aria” alla creazione di sculture impilando strati di cartone, dalla stampa a caldo all’utilizzo di inchiostro conduttivo per trasformare i disegni in circuiti elettrici. Verranno insegnate inoltre le tecniche per pilotare i droni e le basi della chimica e della fisica nella fotografia di contatto, fino alla realizzazione di collage digitali e a imparare come raccontare una storia grazie all’utilizzo di video e foto

.Ogni settimana il gruppo di ragazzi realizzerà un progetto con le competenze maturate volto a valorizzare il metodo, la creatività e la progettazione apprese dagli educatori. Il “Digital Campus” si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8 fino alle 17 e prevede anche il pranzo. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la sezione dedicata al Campus sul sito www.fablabbiella.it oppure inviare una mail a info@fablabbiella.it