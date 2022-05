Funivie Oropa, accordo raggiunto tra Provincia e Comune di Biella

Concluso il braccio di ferro tra Provincia e Comune di Biella sulla vicenda Funivie Oropa.

Lo ha comunicato oggi, mercoledì 25 maggio, il Presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, durante la riunione del consiglio provinciale.

La vicenda si era aperta una decina di giorni fa con la presa di posizione della Provincia, che chiedeva al Comune di definire la questione della cessione delle proprie strade a Palazzo Oropa, come condizione per firmare l'accordo di programma con cui lo stesso Comune può accendere un mutuo necessario alla pubblicazione del bando finalizzato al rifacimento delle funivie.

La vicenda si è chiusa martedì 24 maggio con il protocollo a tre firmato dal Presidente della Provincia, dal Sindaco di Biella, Claudio Corradino e dal Presidente della Regione Piemonte. “La partita per noi è chiusa. – dichiara Ramella Pralungo – Il Comune è proprietario dell'impianto e può decidere le procedure da avviare. Per quanto riguarda la cessione delle strade, oggi si sono sentii gli uffici tecnici dei due enti, e venerdì incontrerò il sindaco Corradino, insieme ai tecnici, per addivenire ad una soluzione condivisa”.