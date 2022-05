Cossato, domani stop all'energia elettrica in via Maffei (foto di repertorio)

Il comune di Cossato informa che è in programma per domani, 26 maggio, un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in via P. Maffei, dal numero 570 al numero 600. Il blocco, che avverrà dalle 8.45 alle 15.45, riguarda i soli clienti alimentati in bassa tensione.