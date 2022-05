Biella, viale Venezia: vecchia stazione e campo sportivo tra degrado e incuria, FOTO

Basta percorre viale Venezia, e arrivati di fronte all'immobile della vecchia stazione del quartiere, con i vetri all'ingresso completamente rotti e una macchina abbandonata con un finestrino anche questo rotto, il cuore si stringe. Qualche metro più in là, giusto qualche passo per andare al campo sportivo che a breve dovrebbe tornare campo da gioco con un importante investimento del Comune, lungo la stradina non si possono non notare rifiuti di vario genere, che diventano ancora più importanti una volta entrati nell'area sportiva, anche se in questo caso potrebbe trattarsi di scarti del cantiere.

E' l'area nei pressi di Viale Venezia, a Chiavazza, nei cuori di tanti biellesi, chiavazzesi in particolare, che oggi la ricordano con un'ombra di malinconia.

"Venivo qui con i miei figli - racconta un lettore - era una zona ai tempi molto frequentata ma bella, ben tenuta. I bambini e ragazzi si trovavano qui, non era una zona abbandonata. Oggi l'immobile della stazione è allo sfascio". Guardando dentro oltre al bancone e all'arredo che ancora è rimasto, si intravede un accendino a terra e un pezzo di legno a cui è stato dato fuoco e gettato dentro. "Una sera sono passato di qui e ho visto dei ragazzini che giocavano con il fuoco dove ci sono le panchine. Non appena mi hanno visto sono andati via. Io ogni tanto pulisco perchè lasciano rifiuti, ma non basta. Porto il mio nipotino qui in bici perchè è un piazzale grande in piano e non c'è traffico ma non è come una volta. E' brutto con vetri rotti alla stazione e una macchina abbandonata che sarà ormai da qualche settimana che è lì". Fino a qualche anno fa a presidiare la zona c'era il vecchio custode della stazione: "Aveva anche un orticello, delle galline. Ora è andato via e questo è il risultato. La stazione vecchia se non viene usata dovrebbe essere murata. E qualche controllo in più non guasterebbe".

E poi c'è la zona del campo sportivo. "E' un cumulo di rifiuti anche quella zona - continua il nostro lettore -. Speriamo che si torni presto a giocare perchè il campo sembra ormai ultimato, così darà un po' di vita alla zona".