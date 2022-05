ASL Biella, una nuova Pediatra di Libera Scelta a Valdilana

Una nuova Pediatra di Libera Scelta nell’ambito territoriale di Valdilana. Si tratta della dottoressa Margherita Valtorta, proveniente da Torino, che dal 6 giugno prenderà servizio nell’ambulatorio dell’ASLBI in località Valle Mosso, nel Comune di Valdilana.

I bambini dagli 0 ai 6 anni non compiuti (cinque anni e 364 giorni) che in precedenza erano assistiti dalla dottoressa Serena Mura saranno assegnati d’ufficio alla dottoressa Margherita Valtorta. Per i minori dai 6 ai 14 anni, volendo mantenere l’assistenza pediatrica, le famiglie hanno la possibilità di chiedere la riassegnazione alla nuova Pediatra di Libera Scelta, tramite domanda che può essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità: - presso gli sportelli CUP dell’ASL di Biella a Biella, Cossato, Cavaglià, Mongrando, Andorno Micca, Vigliano e Valdilana (in località Ponzone e Valle Mosso), in orario di apertura degli uffici; - inviando una mail a cup.cossato@aslbi.piemonte.it, indicando i dati anagrafici del minore e il nome del Medico prescelto; - se in possesso di SPID, seguendo autonomamente la procedura telematica sul portale: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/mio-medico.

«Do con piacere il mio benvenuto alla dottoressa Margherita Valtorta, auspicando una proficua integrazione con il gruppo di Pediatri di Libera Scelta che già opera in maniera particolarmente affiatata sul territorio dell’ASLBI, per garantire una risposta sempre più efficace ai bisogni di salute delle famiglie nell’ambito di Valdilana», commenta Barbara Bragante, Direttore di Distretto.

Come già recentemente anticipato in fase di assegnazione di Medici relativa alle zone carenti residue 2021 di assistenza primaria, dedicate agli iscritti al Corso triennale di Formazione Specifica, sempre nell’ambito territoriale di Valdilana dal 1° giugno prenderanno servizio con incarico di titolarità i nuovi Medici di Medicina Generale Akim Soukrat e Hamid Zariate, per il momento con massimale ridotto fissato a 650 assistiti in quanto in fase di ottenimento del diploma di Medico di Medicina Generale. Gli assistiti della zona attualmente sprovvisti di Medico di Medicina Generale dal 1° giugno potranno scegliere uno dei due nuovi Medici tramite sportelli CUP aziendali, mail cup.cossato@aslbi.piemonte.it indicando i propri anagrafici o portale se il possesso di SPID.

Dal 1° giugno, nell’ambito di Biella, prenderà poi servizio Federica Cavaglià a pieno massimale di 1.500 assistiti. L’assegnazione può essere richiesta tramite sportelli CUP aziendali, mail cup.biella@aslbi.piemonte.it indicando i propri anagrafici o portale se il possesso di SPID. Per quanto riguarda l’ambito di Cossato, dal 1° giugno assumerà incarico di titolarità con massimale ridotto Elena Verdieva, finora in servizio tramite incarico provvisorio. I cittadini già assistiti in questo periodo stanno ricevendo le lettere contenenti le indicazioni per procedere, se interessati alla conferma, alla nuova scelta di Verdieva. Inoltre, i già titolari Jacopo Pettinelli e Giulia Rosa hanno potuto innalzare il proprio massimale (prima ridotto) in quanto hanno recentemente conseguito il diploma di Medico di Medicina Generale. L’assegnazione può essere richiesta tramite sportelli CUP aziendali, mail cup.cossato@aslbi.piemonte.it indicando i propri anagrafici o portale se il possesso di SPID.