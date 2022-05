La Biblioteca Civica di Biella al Salone Internazionale del Libro di Torino

Quest'anno la Biblioteca Civica di Biella partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino in rappresentanza del Sistema Bibliotecario Biellese (di cui è capofila da quasi quarant’anni), su invito del Settore Biblioteche della Regione Piemonte.

È l'occasione per promuovere i servizi delle biblioteche biellesi che partecipano a “BiblioBI” (sono ben 55 le biblioteche aderenti, di cui 45 si trovano on-line) attraverso una cartolina. Oltre ai servizi di tutte le biblioteche (catalogo on-line, vetrina eventi delle biblioteche aderenti, novità librarie e multimediali, libri, periodici, etc) cui la cartolina rimanda con un QRcode, verrà lanciato anche il nuovissimo portale “BiblioBiYoung” interamente dedicato ai ragazzi.

La stessa cartolina promuove anche il servizio di “digital lending” di Media Library on line (MLOL) a disposizione di tutti gli utenti del polo, grazie alla collaborazione con la Biblioteca di Città Studi. Un abbonamento annuale di 10 euro permette di consultare, scaricare e prendere in prestito tre EBook al mese, oltre a quotidiani, riviste italiane e straniere.Infine, in collaborazione con l'Associazione Fuoriluogo, al Salone viene promosso anche il “Festival letterario della Città di Biella” #fuoriluogo e #fuoriluogoYoung e Kids che si terrà a Biella nel primo week-end di settembre!