Barichello dedica MMXXII alla Passione di Sordevolo 2022. L'opera in piazza Duomo fino al 13 maggio, FOTO

Presente l'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino per il Comune di Biella, il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone, Don Paolo Boffa Sandalina e rappresentanti della Associazione Teatro Popolare di Sordevolo assieme ad alcuni attori della pluricentenaria tradizione teatrale corale della Passione di Cristo, l'artista biellese Paolo Barichello, oggi 14 aprile ha svelato in piazza Duomo la sua opera dedicata alla Passione.

Grande 5 metri per 8, MMXXII, come è stata chiamata, resterà a Biella di fronte alla cattedrale fino al 13 maggio. "Viste le difficoltà del periodo di portare avanti i propri sogni - ha spiegato l'artista - e la rappresentazione della Passione nei prossimi mesi, mi è sembrato giusto dare importanza all'evento. Gli uomini e le donne che ho realizzato in legno a rappresentare una croce, tutti insieme portano avanti i sogni. Inizialmente la croce doveva essere diritta, poi l'avevo immaginata inclinata come a indicare lo sforzo degli uomini e delle donne nel affrontare il quotidiano, e infine è stata realizzata sospesa, per dare quel senso di incertezza che viviamo oggi con la guerra dell'Ucraina".

Prevista per l’estate del 2020 e costretta a un doppio rinvio a causa della pandemia, la Passione a Sordevolo potrà finalmente tornare in scena dal 18 giugno al 25 settembre con 34 repliche ogni fine settimana.