Biella: cantiere sulla tangenziale e lungo via Carso, e il traffico è in tilt, FOTO

A partire dalle ore 08 di questa mattina, giovedì 14 aprile, uno dei tratti più trafficati del biellese sta subendo un intervento di manutenzione. Si tratta del ponte della tangenziale, snodo fondamentale per assicurare la fluidità del traffico che per oggi sarà gestito da un impianto semaforico, trasformandosi di fatto in un senso unico alternato. I lavori di manutenzione necessitano infatti dell’utilizzo di una piattaforma sottoponte che ha reso necessario l’impiego del mezzo semaforico.



Pertanto il traffico ha subito un considerevole rallentamento e non hanno tardato a formarsi lunghe code che proseguono fino alla via Milano, da una parte, e fino all’altezza della rotonda della Trossi dall’altra. L’intervento proseguirà fino alle ore 18. Code anche alle rotonde in via Carso dove ci sono altri lavori in corso.