Non ce l’ha fatta il biker colpito da malore a Masserano, aveva 42 anni

Non ce l’ha fatta il biker colpito da un malore a Masserano (leggi qui). Secondo una prima sommaria ricostruzione, il ciclista si trovava in compagnia di un amico quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra privo di conoscenza. Non sarebbe finito contro un albero.

In seguito è stato trasportato a Biella per le cure del caso con l’elisoccorso ma le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi. La vittima è un astigiano di circa 42 anni. Sono in corso gli accertamenti di rito per meglio chiarire la dinamica dell’accaduto.