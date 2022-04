A.L.I.Ce. Biella si presenta a Medici di Medicina Generale, Infermieri e Professioni Sanitarie

A.L.I.Ce. Biella (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), con il patrocinio dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine degli Infermieri e delle Professioni Sanitarie organizza l’evento “A.L.I.C’è a Biella e… non solo nel Paese delle Meraviglie”, un aperitivo in musica presso Sala Oropa Relais Santo Stefano Sandigliano 9 Aprile 2022 ore 17,30.

Sarà l’occasione per presentare l’associazione e le sue finalità a Medici di Medicina Generale, Infermieri e Professioni Sanitarie, operativi sul nostro territorio e a tutti coloro che sono curiosi di conoscere l'Associazione.