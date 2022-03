Ucraina, la carovana degli aiuti biellesi è tornata. Bodo: "Ogni viaggio una scoperta di sentimenti", FOTO

I volontari biellesi che con il presidente di Cosrab Yuri Bodo hanno portato aiuti all'Ucraina hanno portato a termine il viaggio, il terzo per Bodo:

"Abbiamo consegnato circa 35 tonnellate di materiale e rimpatriato 138 persone. Sono state settimane intense e cariche di emozioni che ho condiviso con persone meravigliose. Ogni viaggio è stato una scoperta di sentimenti e valori in amici che, si, conoscevo, alcuni da molti anni, ma in maniera evidentemente ancora superficiale. Grazie a voi che ci avete sostenuto e che avete reso possibile quanto fatto. Vi ho tediato con tanti messaggi perché ritenevo giusto condividere quanto stavamo materialmente facendo in maniera trasparente con il sostegno che ci avevate accordato. Ora abbiamo aperto canali umanitari per poter continuare ad aiutare le persone e i volontari che ancora ne hanno bisogno, in forma diversa da come fatto fino ad ora ma ugualmente efficacemente. Si è creata una rete incredibile di sostegno, qui in Italia, in Romania e in Moldavia. Moldavia spesso dimenticata e che ha bisogno più degli altri di sostegno, che grazie ad una politica attiva e concreta siamo riusciti a far partire. Nonostante tutto. Moldavia che ha la fortuna di avere Tatiana che l' ha sempre avuta nel cuore. Restano ora tante persone da sostenere anche qui in Italia e tutto il gruppo è già attivo. Chiudo qui la lista e le comunicazioni, non ci scoccerò più, giuro. Ultima cosa; qualcuno ha chiesto cosa ci siamo portati dietro dopo questa esperienza. Be'… direi loro!".