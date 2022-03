Turismo, bilancio positivo in Piemonte nel 2021; Atl Biella Valsesia Vercelli +22,7%

Nel 2021 il turismo in Piemonte ha avviato la ripresa. Si è registrato un forte incremento nel 2° semestre con +62% di pernottamenti fra luglio e dicembre e, ad agosto, movimenti turistici oltre i livelli 2019: +1% di arrivi e +7% dei pernottamenti trainati maggiormente dalla componente nazionale. In recupero la quota estera rispetto al totale, che ritorna intorno al 40% dei pernottamenti.

L’incremento dei contenuti delle recensioni on-line conferma l’andamento dei dati statistici +33,3% rispetto all’anno precedente e migliora il sentiment del prodotto turistico piemontese: punteggio 88,0/100 con +0,4 rispetto al 2020 (meglio del totale Italia che vale 87,2/100). Sale anche l’indice delle transazioni con carte di credito in loco, con un aumento della ricaduta economica del settore alloggio.

Questi i principali risultati delle analisi e elaborazioni dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte che opera in VisitPiemonte - Regional Marketing and Promotion, presentati il 29 marzo presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte, alla presenza del Presidente Alberto Cirio e dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio e del Presidente di VisitPiemonte, Beppe Carlevaris.

Guardando ai territori in cui operano le ATL, le recensioni relative alla filiera ricettiva hanno registrato incrementi importanti in termini quantitativi:



Alexala: +37,8%;



Biella Valsesia Vercelli: +22,7%;



Cuneese: +16,7%;

Distretto Laghi: +32,1%;



Langhe Monferrato Roero: +56%;



Novara: +31,3%;



Turismo Torino e Provincia: +33%.

Da sottolineare che il valore del sentiment per le strutture ricettive di Biella Valsesia Vercelli è più positivo rispetto all’anno precedente (ad eccezione degli hotel): il miglioramento si registra maggiormente negli agriturismi con valore 92,2/100 (+1,2) e nei rifugi con valore 91,8/100 (+1,2).

Iniziando a valutare l’avvio del 2022, dai dati statistici provvisori dei primi due mesi del 2022 emerge che i movimenti turistici in Piemonte sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma ancora in difetto rispetto allo stesso periodo del 2020: circa -15% / - 20%.

«Il turismo del Piemonte corre a velocità doppia rispetto al resto d’Italia e questo ci rende orgogliosi, perché testimonia l’eccellenza di un territorio straordinario e di coloro che vi lavorano ogni giorno - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio -. Continueremo a sostenere questo patrimonio prezioso attraverso la promozione e rilanciando il successo dei nostri voucher vacanza. Con una soddisfazione in più per le migliaia di recensioni positive di chi viene in Piemonte: la nostra regione viene percepita come una delle più sicure anche dal punto di vista sanitario e questo è merito della nostra campagna vaccinale».