A Candelo giornata di marce a piedi e addestramento militare

“In data 31 marzo 2022 a Candelo su Via Castellengo e sulle strade vicinali, poderali ed interpoderali in quella zona, sarà presente personale militare che effettuerà delle marce a piedi nell'ambito di una semplice attività addestrativa di rilevamento topografico del territorio”. A darne notizia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“L'attività si svolgerà quindi anche al di fuori dell'area di poligono – spiega il primo cittadino - Invito tutti a diffondere la notizia, anche ai propri cari in zona in particolare anziani, se necessario rassicurandoli che non c'è nulla di cui preoccuparsi”.