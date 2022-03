Valdilana, si possono chiedere in Comune i buoni spesa

A partire da lunedì 21 marzo i soggetti residenti che si trovino in stato di difficoltà economica o in condizioni di consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare causata o peggiorata, dalle misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di "BUONI SPESA" per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

L’applicazione delle misure è da considerarsi una tantum, non ripetibile e nei limiti delle risorse disponibili. La domanda di accesso alle provvidenze potrà essere presentata fino al 1° aprile 2022 utilizzando l’apposito modello compilabile che si allega in calce e alla stessa dovranno sempre essere allegati la Carta di Identità e l'attestazione Isee nonché tutta la documentazione richiesta in base alle relative casistiche. Le domande incomplete o prive della documentazione necessaria non verranno prese in considerazione.

La presentazione della domanda potrà essere fatta in uno dei seguenti modi: inviata a mezzo e-mail all’indirizzo istruzione.valdilana@ptb.provincia.biella.it consegnata a scelta del richiedente in uno dei seguenti punti di raccolta previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone :Municipio di Trivero (Ufficio Istruzione tel. 0157592214 - 0157592226); Delegazione di Ponzone (Lunedì e mercoledì mattina – Uff.Istruzione tel. 0157592214 –226); Municipio di Mosso (Lunedì mattina – tel. 0157592281); Municipio di Valle Mosso (Ufficio Istruzione – tel. 0157592261 - 0157592262); Municipio di Soprana ( Martedì e Giovedì mattino – tel. 0157592291).