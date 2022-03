Precipita durante la discesa con il parapendio, muore un uomo di 40 anni

Tragedia in Val Troncea, nella zona di Pragelato. Un incidente con il parapendio è infatti costato la vita a un uomo di 40 anni, precipitato al suolo mentre era impegnato in una discesa dal monte Motta.

Per cause ancora da ricostruire l'uomo, che era molto esperto nella conduzione del parapendio, ha perso il controllo del mezzo. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi e lo sfortunato 40enne è stato portato al Cto. Nonostante le cure dei medici, però, per lui non c'è stato nulla da fare ed è morto poco prima delle 19. L'uomo era molto noto nella zona del Pinerolese e dell'Alta Val di Susa.